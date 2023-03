EPL UKRAINAS | Eestlase aasta Ukraina rahvusvahelises leegionis. „Otsustamine võttis kolm päeva. Inimesed on siin suurim ressurss“

Susi on olnud Ukrainas terve aasta. Ta läks võitlema mõni päev pärast Venemaa täiemahulise rünnaku algust möödunud aasta 24. veebruaril. Otsustamine võttis kolm päeva. „Ma tegin muidugi mitu asja valesti,“ ütleb ta oma mineku kohta. „Esiteks seda, et ma ei rääkinud oma plaanist ning valetasin lastele ja lähedastele, et olen haige ja ei saa nendega suhelda – sellal, kui ma juba Ukrainas olin. Jah, väga rumal minust, kuid ma ei saanud jätta ka minemata. Kui me ei kaitse vabadust, siis kes seda kaitseb? Ma leian, et vabadus on inimese kõige suurem hüve, sest sellest sõltub kõik muu. Kui pole vabadust, siis võid sa pärandada oma lähedastele vaid vangipõlve.“