PÄEVA TEEMA | Tarmo Kruusimäe: president mängis mäkra, aga see ei üllata

Kuigi avalikkusesse jõuab videopildi kaudu ohtralt poliitikute kiskumist ja kraaklemist, on riigikogu tegelikult päris hästi õlitatud kellavärk. Et kui valijatele tehakse TikToke, siis tegelikult seadustega on kõik üpris tikk-takk. Seadus võetakse suures saalis vastu, see läheb pikema venitamiseta Kadrioru poole teele ja sealt tuleb hoogsal poognal presidendi allkiri.