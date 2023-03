Ma arvan, et see oli väga mõistlik otsus kahel põhjusel. Esiteks, ennekõike valijate ootus, mida võib selgesti välja lugeda valimistulemustest. Reformierakond ja Eesti 200 on nende valmiste suured võitjad ja sotsiaaldemokraadid tegid põhimõtteliselt sama tulemuse, mis eelmisel korral. Teised kõik ikkagi kaotsid ju kohti.