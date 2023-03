PÄEVA KOMMENTAAR | Villu Zirnask: vaktsineerimise eest vastutajad teevad midagi valesti

Eesti Päevalehe eilne lugu „Difteeria on jõudnud meie ukse taha, ent Eesti elanike vaktsineeritus on kolinal kukkunud„ tõi mulle meelde arstiteadlase ja perearstide seltsi juhatuse liikme Ruth Kalda varasema jutu, et ei ole õige lapseea nn kalendrivaktsiinidega hõlmatuse vähenemist COVID-19 vastu vaktsineerimise kampaaniatega siduda, sest see on viimase 10–12 aasta muret tekitav suundumus.