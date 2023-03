EPL UKRAINAS | Laste ellujäämine on praegune olümpiavõit. Harkivi spordikoolis treenitakse Vene rünnakute kiuste edasi

Spordikolledži direktor Ihor Prõhodko kirjeldab elavalt, kuidas töötajad enda jõududega purustusi koristasid ja tekkinud auke käepäraste vahenditega sulgesid, et vihm ja niiskus hoonet rikkuda ei saaks. „Praegu on kõige olulisem sõda võita, seejärel remondime ka basseini ja kõik muu,“ on ta optimistlik. Selleks juba valmistutakse. „Varem käis kuu jooksul ujulas kuni 23 000 inimest. See oli rahva seas väga populaarne sportimiskoht.“