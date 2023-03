Poliitikud ja joomine. Eurooplaste vanema põlvkonna kombed vajuvad skandaalide saatel minevikku

Mõni nädal enne üldvalimisi pakub Soome poliitmeediale kõneainet järjekordne napsutamisskandaal. Peategelaseks on Keskerakonna majandusminister Mika Lintilä, kes ei suuda viimasel ajal kuidagi ebasobivast tähelepanust pääseda. Nädalavahetusel teatas meedia, et minister oli mullusel äriseminaril kõnet pidades kohalviibinutele vindise mulje jätnud. Lintilä ise hoidus kommentaari andmisest, kuid Yle majandusministeeriumile esitatud teabenõue näitas, et tema sekretäri krediitkaardiga kanti sel päeval ametlikesse kuludesse kaks pudelit vahuveini ja pudel konjakit. Partei ei näinud asjas probleemi ja kinnitas, et minister tuleb oma tööga toime.