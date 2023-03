FAKTIKONTROLL | Numbritega mängimine - Saaremaal ei ole valijaid rohkem kui elanikke

Kasutaja Rein postitas Facebooki gruppi „EKRE VÕIMULE!“ kuvatõmmise, mille teemaks on Saaremaa elanike ning sealne valijate arv. Nimelt leidis postitaja, et valimisteenistuse väljastatud statistika valijate arvu kohta on suurem kui Saaremaa elanike arv. Tegelikult on postituses kirjas ringkonna, mitte spetsiifiliselt Saaremaa, valijate arv.