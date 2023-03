See, et eelarve oli miljardilises miinuses teati siis, kui eelarvet koostati. Miks sellest enne valimisi keegi rääkida ei tahetud, peab küsima nende käest, kes valimised võitsid ja äkki avastasid, et miljard oli puudu. Miljard oli aga puudu juba ammu. Ja karta on, et asi läheb veel hullemaks, sest majanduslangus tuli sügavam, kui seda augustis rahandusministeerium veel prognoosis. Augustiprognoosi pealt on tehtud ka ju eelarve ja riigieelarvestrateegia. Lähimatel aastatel on seal veel paar miinust ees, näiteks haigekassale on pandud lisaraha 150 miljonit, mida aastaks 2024 enam ei ole. Kui vaatame strateegiliselt, siis lõhe või puudujääk on palju suurem.