FAKTIKONTROLL | Kaja Kallase TikToki libakonto kommentaari levitatakse tõe pähe

Kasutaja Toomas postitas 7. märtsil Facebooki kuvatõmmise TikToki kommentaariumist Reformierakonna postituse all. Kuvatõmmiselt jääb mulje, justkui Kaja Kallas oleks EKRE-t toetavatele kommentaaridele vastanud: „Ekre keerab terve eesti p*rse. sorri aga nii on.“

Postitust on näinud pea 16 000 kasutajat ja seda on jagatud 179 korda. Sama kuvatõmmist on edasi jaganud ka Facebooki lehekülg „Nõuame Kaja Kallase tagasiastumist“. Seal postitus jõudnud veel pea 25 000 kasutajani ja sellel on 151 jagamist.

Postitust võiks käsitleda küll huumorina, kuid kommentaariumitest ilmneb, et kasutajad võtavad kuvatõmmist tõsiselt ja usuvad, et tegu on reaalselt peaministri kommentaariga.

„Tema juhtimisel oleme muidugi Eedeni aias,“ seisab esimesena kuvatõmmist jaganud Toomase postituses. Teiste seas on seda jaganud ka riigikogu liige Helle-Moonika Helme enda Facebooki leheküljel, lisades: „Kaja Kallase lehel käib selline nunnu vestlus!!“.

Kuidas on asi tegelikult?

Kaja Kallasel ei ole ametlikku TikToki kasutajat. Küll aga on keskkonnas kümneid liba- ja fännikontosid, mis moel või teisel kasutavad Kallase nime ja fotosid. Seega pole Kallas ise midagi postitanud.

Kaja Kallase nimeline kasutaja on tõepoolest TikTokis olemas. See pole senimaani kogunud ühtegi meeldimist, jälgijat ega postitust. Tegu on libakontoga.

Reformierakonna leht postitas TikTokki valimisreklaami 28. veebruaril. Praeguseks on Kallase nimelise kasutaja kommentaarid eemaldatud. Pole võimalik ka tuvastada, kas sellised kommentaarid on seal postituse all üldse eksisteerinud või tegu on töötlusega.

Poliitikute nimedega libakasutajad pole TikTokis ega mujal sotsiaalmeedias midagi uut. TikTokis võib leida näiteks Reformierakonna, Siim Kallase, Mart Helme ja Jüri Ratase nimelisi libakontosid.