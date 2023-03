Hannes Falten: me ei hakka ju inimest lõhna pärast trammist välja viskama!

TLT jaoks on kõik ühistranspordi kasutajad võrdsed ning pakume ühistransporditeenust võrdsetel alustel kõigile sõitjatele. Meie jaoks ei ole vahet, kas tegemist on ärimehe, pensionäri, õpilase või erivajadusega inimesega. Me kõik võime sattuda elu hammasrataste vahele, kuid TLT ei tegele sotsiaalsete probleemide lahendamisega. See on riigi ja KOV ülesanne.