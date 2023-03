POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: kes vastutab tervise eest?

Viimasel ajal on palju diskussiooni põhjustanud küsimus, kes ikka vastutab inimese tervise eest – kas inimene ise, tema pere- või eriarst või hoopiski riik. Ajakirjanik Villu Zirnask arutleb, kas meie vaktsineerimisest keeldujate hulk tõuseb tänu sellele, et inimesi survestati koroonaviiruse vastu vaktsineerima, ehk siis see on vaktsineerimise korraldajate süü.