SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: praegu on olukord ukrainlaste jaoks keeruline, kuid kevadpealetungi ettevalmistused edenevad hästi

2) Bahmuti linnas jätkavad vene okupandid pealetungi ning hetkel on rindejoon linnas sees kujunenud piki Bahmutka jõge, mis voolab 200-800 m laiuse lagedama ala keskel. Sellest on kujunenud omamoodi surmatsoon, kuna ukrainlaste kaitsepositsioonid asuvad linnas hoonetes, kust see ala on hästi vaadeldav ja ka tulega kaetav.