ANALÜÜS | Keskerakonna pikk plaan. Kas Mihhail Kõlvart ja Lauri Laats korraldavad revolutsiooni?

Eesti Päevaleht rääkis paljude keskerakondlastega. Anonüümselt, et saada partei siseelust adekvaatne pilt. Kriitikat erakonna sees jagub ja praegu otsitakse süüdlasi. Kas süüdlane on erakonna esimees Jüri Ratas, kes tegi EKREIKE koalitsiooni, kust olevat kõik hädad alguse saanud? Või on süüdi erakonna juhatus, Jaanus Karilaid? Jah, tema nimi käib juttudest eraldi läbi, sest teda nimetatakse omakorda Reformierakonna koalitsiooni lõhkumise peaarhitektiks. On süüdi kogu erakond? Vene valija unarusse jätmine? „Tuleb „tänada“ ka Edgar Savisaart, kellega meil tekkisid rahalised probleemid aastateks,“ kõlab üllatuslikult Savisaart seni pigem kiitnud poliitiku suust.