EPL UKRAINAS | Ukraina ohvitser on alates suvest matnud üle 40 kaaslase. „Las see olla minu selle sõja missioon“

Oleme Slovjanskisse minekuga hilja peale jäänud ning õhtu on hämardumas juba ööks. Sinise Noole (meie päevinäinud Volkswagen) elektrisüsteem on katki ja tuulutus ega soojendus ei toimi. Peame aegajalt käisega esiklaasi ja külgaknaid aurust kuivaks nühkima, et teed näha. Nagu meie kiuste laskub maapinnale niiske tihe udu. Udul on siiski üks suur eelis. See vähendab tõenäosust kohtuda mõne juhusliku Vene ründekopteri või suitsiididrooniga. Udu on meie liitlane ning me ei nurise, vaid nühime.