Bahmuti juures jätkuvad Ukraina jaoks rasked kaitselahingud ja nädalavahetusel suutis Venemaa paaris kohas ka edeneda. Bahmutka jõgi jagab Bahmuti kaheks ning Ukraina on linna lääneosas ja Venemaa käes on idaosa. Jõe juures on sajameetrise laiusega lage ala ning sealt suunast on Venemaal äärmiselt keeruline pealetungile minna. Põhja pool piirneb jõgi tööstusrajooniga, kus on ka Ukrainal head kaitsepositsioonid ja kaitse peab.