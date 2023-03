Itaalia süüdistab rängas migrantide laines Wagneri eraarmeed

Itaalia kaitseminister Guido Crosetto ütles esmaspäeval, et Vahemerd ületavate migrantide äkiline kasv on osa Venemaa hübriidsõjast Euroopa vastu. „Rooma hinnangul võib nüüdseks kindlalt väita, et rännet orkestreerib Vene eraarmee Wagner, kelle palgasõdurid on kohal mitmel pool Aafrikas,“ selgitas Crosetto. Ta lisas, et Lõuna-Euroopa rinne muutub iga päevaga üha ohtlikumaks ning liitlased peaksid sellele üheskoos ja kiiresti reageerima.