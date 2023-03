Mitmel kohal töötavate inimeste arv järjest kasvab

Liisi (28) on üks neist 28 200 naisest, kes töötab vähemalt kahel ametikohal. Teise teenistuse võttis ta endale juurde mullu. Mõlemas asutuses tegutseb ta projektijuhina ja teeb erialast tööd. Suurim põhjus lisatöö otsimiseks oli soov kodu osta. „Pank ütles, et peaksin teenima 2000 eurot brutopalka kuus, et ma neilt laenu saaks, aga esimene töökoht on projektipõhine ja paar kuud aastas on valdkonnas madalseis. Siis on palk aga väike,“ rääkis Liisi. Ta ei tööta kahel kohal täiskohaga, keskmiselt peab ta tööd rühkima enda hinnangul 50 tundi nädalas ning koormus mõlemas töökohas vaheldub.