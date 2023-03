Elundeid ei tasu hauda viia, neid vajatakse maal. Neljakümnendates naise elu on uus neer päästnud juba kolm korda

Kui ülikoolis ilmnesid esimesed tõsised sümptomid ja Helen läks arsti juurde, selgus, et ta neerud olid omadega läbi. Tal diagnoositi terminaalne, lõplik neerupuudulikkus. „See tuli mulle väga suure šokina ja väga äkki,“ ütleb ta nüüd. Ta oli alles oma elu alguses ja mõte, et ees seisavad dialüüsid ja piinarikas uue neeru ootamine, tekitas Helenis tunde, et kõik on läbi.