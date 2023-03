Riina Solman: presidendi otsus punamonumentide osas ei kannata kriitikat

Ühtpidi võib see tunduda kummaline, et meil on tekkimas alles nüüd, 30 aastat pärast iseseisvuse taastamist, selged hoovad, kuidas muuta ära kohanimed, mis on pandud isikute auks, kes on meie rahvast piinanud ja sõjakoledustele kaasa aitamisega meile palju valu põhjustanud. Teisalt on meil kindlasti põhjust rõõmustada, et president Alar Karis vastava seadusemuudatuse välja kuulutas ja Eesti riik liikus lõpuks selle piinliku lünga seadusandlusest kõrvaldamisega edasi.