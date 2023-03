FOTOD | Selgusid kirjandusaasta parimad! Kulka jagas musta laega saalis aastaauhindu

Ilukirjanduse tõlkeauhinna žürii esimees Kätlin Kaldmaa kommenteeris, et 2022. aasta oli tõlkeraamatute poolest pööraselt viljakas. „Suurepäraseid tõlkeid suurepärastelt tõlkijatelt ilmus nii palju, et nominentide valimine oli väga keeruline. Nominentide nimekiri võinuks olla kolm korda pikem ja kõik tõlked selles oleksid olnud ühtviisi professionaalsed. Parimat võõrkeelse teose eestindust kaaludes seisis žürii ees valik kirjandusklassika ja kaasaegse kirjanduse tähtteoste vahel. Arutelud olid tulised ja lõpuks tuli tunnistada: „Ei saa me läbi Danteta!““

„Kõik eesti keelest võõrkeelde tõlkijad teevad aasta aasta järel tänuväärset tööd ja nominentide nimekiri on selleski kategoorias väärikas,“ lisas Kaldmaa. „Laureaadiks sai tõlkija, kelle 2022. aastal ilmunud teoste loetelu on igati väärikas ja kvaliteetne.“

NÄITEKIRJANDUS

„Jaan Unduski „Suur Siberimaa“ kasvatab üksikisiku silme läbi ja argisest keskkonnast väikeste koomiliste elementidega välja ajastu koondpildi. Näidend on nii mitmemõtteline kui mitmemõõtmeline: loomeisik on vastamisi asetatud totalitaarse võimu labürindiga,“ kirjeldas näidendit žürii esimees Riina Oruaas.

MÕTTEKIRJANDUSE TÕLGE

„Mõttekirjanduse žüriid võlus Kristi Viidingu tõlgitud raamatu puhul asjaolu, et see kehastab mitmeid olulisi voorusi. See avab eesti lugejale Justus Lipsiuse, XVI sajandi uusstoitsistliku mõtleja vaateid laimamisele ja meelekindlusele, mis on igihaljad teemad ja igati olulised tänapäevalgi. Lipsiuse tekstid on tõlgitud ladina keelest kaunisse eesti keelde. Lisaks rikastavad teost ka arvukad kommentaarid ja tõlkija järelsõna. Kõik see kokku annabki tulemuseks tunnustust vääriva saavutuse,“ ütles žürii esimees Bruno Mölder.