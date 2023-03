Eesti Päevalehe paljastus: Kremli salajase hübriidsõja plaan Euroopa vaeseima riigi vastu

Kremli õhutatud ja rahastatud tänavarahutused, kümnete kaupa alusetuid pommiähvardusi, libaoperatsioonid Venemaa kontroll all olevas Transnistrias. Rumeenia ja Ukraina piiride vahele surutud Moldova on alates sellest, kui algas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse, elanud eriolukorras, ent alates eelmisest sügisest on Venemaa hübriidsõda selle 2,6 miljoni elanikuga Euroopa vaeseima riigi vastu võtnud enneolematud mõõtmed.