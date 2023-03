RAAMATUBLOGI: Sõda, kus Olümpose jumalad mägisid omi mänge ja kasutasid (pool)surelikke kannidena

Selgitustes on Fry tituleeritud koomikuks, keda ta kahtlemata on ning seetõttu ongi tema kolm Kreeka mütoloogiat käsitlevat raamatut sedavõrd loetavad ja nauditavad. Mitte et Fry muinasajalugu liigse huumori ja irooniaga kirjeldaks, küll aga teeb ta seda nii, et lugeja suunurgad pisut tõusegad. Pigem tuleb öelda, et Fry muudab iidsed sündmused – kui need tegelikult toimusid – tänapäevaseks. Ja kui Trooja sõda oli väljamõeldis, siis tont sellega, las oli, lugemiselamust see ei kärbi.