Ruuben Kaalep: ma ei kahetse midagi

25-aastaselt EKRE ridades riigikokku pääsenud Ruuben Kaalepi rahvasaadikukarjäär kujunes tormiliseks. Alguses pakkus kõneainet peamiselt see, mismoodi noorpoliitik Tartu kõrtsides purjuspäi Hitlerit ülistab. Tartus ei lastud Kaalepit vahepeal Zavoodi sissegi, sest ta käinud oma natsitervituste ja Hitleri kiitmise juttudega teistele kundedele närvidele. Kui EKRE noortekogulased tahtsid vahepeal Kaalepist lahti saada, tõid nad ette just sellesama: joob ja kiidab Hitlerit. Kuigi Kaalepi enda arusaamine neist intsidentidest erineb pealtnägijate omast, jäi vastne rahvasaadik kõigile meelde just joomise ja natsitervituste poolest.