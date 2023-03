SÕJARAPORT | Teet Kalmus: lääne tehnika vool Ukrainasse on katkematu. Venemaa on hädas oma üksuste ohu eest ära toomisega

Venemaa sõjaväelased on ise tunnistanud, et Kreminna ja Bahmuti piirkond elab teiste rinnete arvelt, kuhu on mujalt viidud ära üksuseid, tehnikat ja laskemoona. See on nagu tekk, mis ei kata enam kogu voodit, ja kuidas sa seda ka ei paiguta, jääb kuskilt ikka osa katmata.