Soome suurima päevalehe Helsingin Sanomate andmeil on türklased kinnitanud, et Soome NATO-liikmesus kiidetakse heaks veel enne Türgis mai keskel toimuvaid valimisi. Ehkki kõnelustega seotud ametnikud rõhutasid, et Ankara suudab veel üllatada, olevat Helsingile antud üsna kindel lubadus. Samuti nenditi eile, et vaevalt sõidaks Soome president visiidile, kui olukord ei oleks nii paljutõotav.