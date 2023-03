JUHTKIRI | Hololei vaikimine määrib nii tema kui ka Euroopa Komisjoni mainet

Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi juht Hololei on kriitika ja siseuurimise all, sest lendas aastatel 2015–2021 mitu korda Euroopa ja Katari vahet äriklassis sealse valitsuse Qatar Airwaysiga seotud organisatsioonide kulul. Need lennud toimusid ajal, kui Euroopa Liit pidas läbirääkimisi Qatar Airwaysi Euroopa Liidu turule lubamise üle, läbirääkimised lõppesid Katarile edukalt. Nagu sellest veel vähe oleks, avaldas Euroopa Liidu ombudsman äsja, et Hololei pole oma kohtumiste registrisse märkinud mõningaid reisikulusid, mille eest on maksnud kolmandad pooled, ja tegemist ei pruugi olla üksikjuhtumiga.