ARVUSTUS | Seitse Oscarit võitnud „Kõik kõikjal ja korraga“ näitas Marvelile koha kätte

Arukatele eluvormidele on omane oma eksistentsi üle mõtteid mõlgutada: mis on ühe inimelu mõte, ükskõik kui andekas või edukas see inimene pole, lõputuna näivas universumis? „Kõik kõikjal ja korraga“ paneb asjad perspektiivi kohati vulgaarse huumori ja absurdiulme kaudu. Filmi täielikuks nautimiseks on aga ilmselt vajalik varasem tutvus universumit ja eksistentsi käsitlevate ulmeklassikateostega.