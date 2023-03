NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Venemaa sportlased

Aga mitte funktsionäärid pole need, kes agressorriikidest pärit võistlejatele reaalselt vastu peavad astuma, vaid ikka sportlased ja neil on alati õigus oma vastasele põlglikult selg keerata. Spordimatš sarnaneb duelliga – ja duellide puhul on alati olnud reegliks, et aadlik võitleb ainult endaväärsega ja mitte kunagi enesest madalamaga. See peaks kehtima ka spordivõistluste puhul.