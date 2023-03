Downi sündroomiga tütre ema: mulle pole kunagi pakutud võimalust lapsest loobuda

Ta ema Bianka Alliksoo kinnitab, et 25-aastane Rebecca teeb täiesti ametlikult tööd, isegi tulumaksu sai maksuametilt tagasi. Palju olulisem kui see, kui palju Rebecca palka saab, on asjaolu, et tal on käsil mõtestatud tegevus. „Internetis, klapid peas, istumine ei arenda teda mingit moodi,“ tõdeb ema.