Sotsiaalkindlustusameti andmeleke kestis kümme kuud

Eesti Päevaleht kirjutas möödunud nädalavahetusel, kuidas sotsiaalkindlustusamet avaldas inimliku eksituse tõttu Ametlikes Teadaannetes dokumente, mis olid mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks. See tähendab, et dokumendites oli detailset infot inimeste eraelu kohta, mis ei puutu võõrastesse inimestesse. Ometi olid mõned sellised dokumendid avalikult internetti riputatud ning nii saigi lugeda nii rongaisade kohta, kes pole lapsele elatist maksnud, aga ka laste kohta, kes on vanematest eraldatud ning nüüdseks turvakodu hoole all.