Õigus hüvitisele? Sotsiaalkindlustusameti andmeleke paljastas info vanematest eraldatud laste kohta

„Sotsiaalkindlustusameti kaudu maksti Teile lapse X eest perehüvitist summas 117,54 eurot kuus kuni [täpne kuupäev],“ seisis dokumendis, mis rippus Ametlikes Teadaannetes. X-tähe asemel oli lapse täisnimi ühes tema isikukoodiga. „C kohtumaja on välja andnud kohtumääruse, kus X on eraldatud perekonnast. Ajutiseks eeskostjaks on määratud [kohalik omavalitsus],“ teatas dokument veel. Seal seisis detailne info vanema nime, isikukoodi ja kodu aadressiga lausa korterinumbri täpsusega. Sotsiaalkindlustusamet nõudis ettekirjutusega vanemalt peretoetust selle aja eest tagasi, kui laps oli juba temast eraldatud ja asendushoole alla antud.