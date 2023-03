Advokaadid e-hääletamise saagast: EKRE e-hääletuse argumendid pole veenvad

Martin Helme ja EKRE on üritanud e-hääletamiste tulemused vaidlustada.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) arvates on elektroonilise hääletamise regulatsioon põhiseadusega vastuolus. Täpsemalt on EKRE vaidlustanud või vaidlustamas elektrooniliste häälte kokkulugemise toimingut ja leiab, et riigikogu valimise seaduses puuduvad elektroonilise hääletamise ja tulemuste kindlakstegemise reeglid, mistõttu tuleb elektrooniliselt antud hääled jätta arvestamata.