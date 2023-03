JUHTKIRI | Pärnu õnnetus annab spaadele mõtteainet

Pärnu veekeskuses noore mehe surmaga lõppenud õnnetus lööb tema sõpradele templi mällu. Üks neist lükkas sõbra vette ja teised ei tõtanud appi ega kutsunud abi, kui sõber oli juba mõnda aega basseini põhjas lebanud. Ühtlasi on see traagiline õnnetus taas tõstatanud küsimuse, kas Eesti spaad ja veekeskused teevad ikka piisavalt, et kõik kliendid nende juurest elusalt lahkuksid.