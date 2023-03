Putini pressiesindaja Peskov Päevalehe Moldova-artiklist: ma ei tea sellisest plaanist midagi

„Me ei tea sellise plaani olemasolust midagi. Ma ei välista, et tegemist on järjekordse võltsinguga,“ lausus Peskov rutiinsel ajakirjanikega peetava pressibriifi käigus, vahendas CNN. Päevaleht avalikustas eile, et Venemaa Presidendi Administratsioonis valmis 2021. aastal dokument „Vene Föderatsiooni strateegilised huvid Moldova Vabariigis“, mis näeb muuhulgas ette ülesande „tegutseda vastu väliste osaliste katsetele (eelkõige USA, Euroopa Liit, Türgi ja Ukraina) sekkuda Moldova siseasjadesse, NATO mõju tugevdamisele ja Moldovas Venemaa positsioonide nõrgendamisele“.