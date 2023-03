Puukentsefaliit halvas täisjõus mehe. Ta ei saa küll ise hingata, kuid on täie mõistuse juures

Selgus, et Kaspari oli kinni püüdnud puuginäru, kes andis talle puukentsefaliidi. Tallinnas tehti Kasparile aju-uuringud ja selgus, et tal on ajukahjustus. „Esimene prognoos oli, et üle kolme päeva Kaspar tõenäoliselt vastu ei pea,“ meenutas Kaspari isa Jaanus Mäeots õudset augustipäeva.