SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukrainlaste vasturünnakud Svatoves näitavad, et nad on initsatiivi haaramas

Nüüd on sõjalennukiga drooni kahjustamine füüsilise kontakti kaudu tegevus, mis kokkuvõttes võib Venemaale kalliks maksma minna. On see siis näiteks täiendavalt sada jalaväe lahingmasinat Bradley või hoopis lennukid F-16 või hoopis midagi kolmandat, seda näitab aeg, aga kindlasti USA asja nii ei jäta. Peale intsidenti saatis USA samasse piirkonda uue drooni, aga CNN-i andmetel on USA sõjaväelaste hulgas tõsised arutelud teemal, et kas on mõttekas jätkata luurelendude tegemist droonidega sellisel kujul või saavad nad vajaliku luureinfo ka luuresatelliitide abil. Esialgu aga jätkatakse.