Alaealisega seksinud täiskasvanu: ma ei teadnud, et keeld kehtib nüüd kuni 16-aastaste puhul

Kas see on eetiline, kui õpetaja suudleb põsele ja kallistab kaheksa-aastast last ning silitab ta põlve? Kas treeneril on sobilik ujumistrennis kõigile noortele tüdrukutele tagumiku pihta laksu lüüa, sest „tahtsin, et nad vette läheksid“? Kuidas suhtuda sellesse, kui õpetaja käib pärast kehalise kasvatuse tundi 13–14-aastaste tüdrukute pesuruumis ja õigustab end hiljem: „Ma pean vaatama, et nad ikka peseksid ennast.“