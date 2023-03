Hiina juhiga jätkates tasub mäletada, et kui demokraatliku maailma liidrid keeldusid 2015. aasta 9. mail Punase väljaku tribüünidele minemast, siis Xi Jinping ja teda n-ö saatev Hiina armee väeosa (lisaks India ja Mongoolia vägi, Raúl Castro, Maduro, al-Sisi jt) tulid ikkagi kohale ehk leiti asendus. Seda ka veel meenutuseks, et küsimus Hiina kaasalöömisest praeguses suursõjas on ikkagi üheksa aastat vana ja järgmine nädal selgub, mis vormi see nüüd võtab.