Ida kultuuriruumis on oma näo säilitamine ülimalt oluline, kuid külastades inimest, kes on 123 riigis rahvusvaheliselt tagaotsitav, on sellel tagajärjed. Hiina haavatavusele viitab ka väike eksport Venemaale võrreldes EL-i ja USA-ga. Viimaste pahameele vältimiseks peab Hiina käima habemenoa peal.