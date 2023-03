Jaanus Karilaid: Tallinnast kaugemal elavad inimesed, muretsege! Koalitsioonikõnelustelt tuleb väga ärevaid signaale

Seda, et ühiskond ootas muutusi, näitab Eesti 200 valimistulemus, kes said korraliku häältesaagi. Keskerakonnale jäädi küll alla, aga Reformierakonnale pakuti alternatiivi. Autasuks on kutse valitsusläbirääkimistele, kus uljad hussaarid saavad tões ja vaimus näidata, missugune nende pikk plaan siis on. Olgu neile julgustuseks Hiina vanasõna: ka kõige pikem teekond algab esimesest sammust.