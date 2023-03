Macron surus viimaks pensionireformi läbi, makstes partei populaarsusega

See, et parlamendi seisukohta isegi ära ei oodatud, pälvis meedias ja opositsioonis laialdast hukkamõistu ning varem reformi toetama kaldunud parempoolsed vabariiklased teatasid ükshaaval, et liituvad ilmselt umbusaldajate leeriga. Vahepeal vaibunud meeleavaldused said uue hoo sisse ja muutusid vägivaldsemaks, mistõttu peeti laupäeval kinni 169 inimest. Ka esmaspäeval blokeerisid ametiühingute ja vasakparteide korraldatud meeleavaldused mitmel pool valitsusasutuste tööd ja maanteedel liiklust. Plaanitud reformi põhisisu on tõsta pensioniiga 62. eluaastalt 64. eluaastale.