JUHTKIRI | Ei midagi head Hiina juhi Moskvas käigust

Visiidi eel välja saadetud sõnumid viitavad, et kumbagi äärmust ei maksa siiski oodata. Peking kordab sõja kohta Kremli seisukohti, süüdistades selle vallapäästmises NATO laienemist. Ta kritiseerib ka lääneriikide manitsusi Venemaale relvi mitte saata, viidates et lääs ju relvastab Ukrainat ja et USA saadab relvi ka Taiwanile.