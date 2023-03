FAKTIKONTROLL | Soome peaminister pole öelnud, et tulevased Soome kaitseväelased võiks läbida teenistuse Ukrainas sõdides

„Nõuame Kaja Kallase tagasiastumist“ lehekülg lisas: „Soome peaminister arvab nimelt, et poisid, keda kutsutakse 2023. aastal kaitseväkke, võiksid selle teenistuse läbida Ukrainas sõdides!“

Postitust on näinud pea 11 000 kasutajat ja seda on jagatud 18 korda. Sama kuvatõmmise postitas Facebookis ka riigikogu liige Helle-Moonika Helme, kelle postitust on omakorda jagatud 100 korda.