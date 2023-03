Mina arvasin pärast sõja algust samuti, et nüüd saavad Eesti venelastest maailma meiega enam-vähem ühtemoodi nägevad inimesed. Aga ma ei eeldanud, et eestlastel olnuks võimalus või koguni kohustus kedagi muuta. Lootsin, et Putini julmus ise võtab siinsete venelaste enamuselt klapid silme eest. Ei võtnud.