FOTOD | Saun, mis vabastab häbist ja valust. Sundance'il võidutsenud „Savvusanna sõsarad“ esilinastus kodumaal

Produtsent Marianne Ostrat on elevil: „Oleme jaanuaris Ameerikas ja äsja Taanis linastunud filmile saanud palju positiivset ja liigutavat tagasisidet ning ootan põnevusega, kuidas kodumaine publik filmi vastu võtab. Film räägib ühest erakordsest kogukonnast ja tegevuspaigaks on unikaalne suitsusaun - samas filmi sisu on universaalne ja teemad ajatud. Neid lugusid, mida naised filmis räägivad on tõenäoliselt omal nahal kogenud meie kõigi pereliikmed, sõbrad ja tuttavad. Taipamine, et keerulistel teemadel rääkida pole häbiasi, võiks olla „Savvusanna sõsarate“ panus Eesti kultuuriloos,“ arvab Ostrat.

„Savvusanna sõsarad“ esilinastub 21. märtsil Tallinnas ja 23. märtsil Tartus. Film on kinodes üle Eesti 24. märtsist, valitud kinodes eellinastused 22. märtsist. Filmi levitab Eestis ACME Film.

„Savvusanna sõsarad“ on kaasaegne ja intiimne film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Film tutvustab ka Vana-Võromaa suitsusauna kombestikku („savvusannakombõ“), mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Tegu on esimese Eesti dokumentaalfilmiga, mis esilinastus mainekal Sundance´i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis ning pälvis ka väärika parima režissööri auhinna.

Filmi „Savvusanna sõsarad“ režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus, Island) ja Eero Talvistu † (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel EETER (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).