Ökoloog: loodust hävitatakse Rail Balticu projekti jaoks väga suurel alal

Nii nagu Rail Balticu trassi jalgsi läbinud Hanna Samoson pole pärast oma rännakut Rail Balticu arengul eriti silma peal hoidnud, on sellest nüüdseks loobunud ka ökoloog Mihkel Kangur. Rail Balticu loojate arvamust, et raudtee võib 2030. aasta paiku täies ulatuses kasutusse jõuda, peab ta ebarealistlikuks. Kanguri sõnul on raudteeprojekti lõputu venimine kasulik neile, kes selle heaks töötavad. Ta rõhutab siiski, et Eesti vajab kiiret ja tänapäevast raudteeühendust Euroopaga.