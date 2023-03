Kose gümnaasium kutsus lastele esinema ebateaduse propageerija

Täna hommikul hakkas sotsiaalmeedias levima teade, et Kose gümnaasium on esinema kutsunud Andero Pebre, kes on maaväliste huvidega endine jalgpallur. Pebre on oma veendumusi ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias avalikult jaganud. Muu hulgas on ta Eesti Ekspressile antud usutluses öelnud, et maavälised jõud on inimeste DNA-d muundanud. „Meie algupärasest DNA-st on väga palju kärbitud. See eeldab, et kui laps hakkab arenema, siis teatud asjad jäävad kinni. Seda pärsib veel haridussüsteem, meditsiinist rääkimata. Mina ei nimeta enam meditsiinitööstust meditsiinitööstuseks, vaid see on massimõrvarlik,“ kõneles Pebre 2015. aastal Eesti Ekspressile.