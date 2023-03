„Arst nuttis, kui mind opereeris.“ 19-aastaselt jala kaotanud Ruslana tõuseb taas jalgadele

Kõigest 19-aastane Odessast pärit Ruslana Danilkina näib õrn ja habras, kuid on erakordselt vapper, tugev ja kannatlik. Kui Venemaa tungis tema kodumaale kallale, langetas ta olulise otsuse. „Mõtlesin, et on vaja midagi oma riigi heaks teha, sest mida rohkem meid on, seda tugevamad oleme. Otsustasin vabatahtlikuna sõjaväkke minna ja teha nii palju, kui suudan,“ ütleb ta. Otsus ei tulnud kergelt. „See oli väga raske. Ma eriti ei mõelnud, mida see võib kaasa tuua, aga teadsin algusest peale, et tagajärjed võivad olla rängad. Lõpuks panin asjad kokku ja lihtsalt läksin.“ Mõte, et ta kodulinn Odessa võib Venemaa okupatsiooni alla jääda, näis ja näib talle siiani vastuvõetamatu.