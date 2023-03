Mitte et keegi minu aru siin arutelus vajaks, aga minu arust on koolikohustuse ea tõstmine puhas pakazuuha nagu teatud keeles teatud meelel väljendutakse. Et kui muud ideed ei ole, teeme mingi formaalse näpuliigutuse püüdmaks NEET (inglise keeles not in education, employment or training ehk inimene, kes ei õpi, ei tööta, osale ka väljaõppes ega koolitusel – toim) noored kuidagi kinni ja aitaks nad õrnalt õigele rajale.