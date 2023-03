Hans Luik: põlevkivi peab jääma!

Rohepööre Eesti Vabariigis?! Kõlavad laused, et aneme aga oma traditsioonilise põlevkivitööstuse kinni. Kuid seda me aga mitte mingil tingimusel teha ei tohi. Riigi majandus peab olema ressursipõhine. Eesti riigi põhiliseks ressursiks oli, on ja jääb veel sajaks aastaks vähemalt kukersiitpõlevkivi.